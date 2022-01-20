2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de Litvanya ekibi Zalgris Kauns'ı konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO Z.KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Z.Kaunas maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.