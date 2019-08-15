15 AĞUSTOS 2019
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beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri - 15 Ağustos beIN SPORTS 1 yayın akışında neler var?

beIN SPORTS 1 yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Trabzonspor Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. beIN SPORTS 1 yayın akışına göre Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta başlayacak? İşte 15 Ağustos beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

15.08.2019 - 19:11 | Güncelleme: Futbol
bein sports 1

beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2019

  • 08:45 SHAKHTAR - HOFFENHEIM

  • 10:30 LIVERPOOL - CHELSEA

  • 12:30 SÜPER KUPA ÖZEL

  • 13:30 ÖZEL RÖPORTAJ ATIBA HUTCHINSON

  • 13:45 STSL TOP 100 GOL

  • 14:45 ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR

  • 16:30 WE WERE CHAMPIONS

  • 17:30 MAÇ ÖZETLERİ

  • 18:00 MAÇ ÖZETLERİ

  • 18:30 DÜNDEN BUGÜNE

  • 19:00 TÜRK FUTBOLUNUN DOZERİ CEMİL

  • 19:30 AVRUPA LİGİ ÖZEL 

  • 20:30 TRABZONSPOR - SPARTA PRAHA

  • 22:30 AVRUPA LİGİ ÖZEL

  • 23:30 TRABZONSPOR - SPARTA PRAHA

     

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı:beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi:DIGITURK T37
Frekansı:11675
Polarisazyon Değeri:V - Dikey
Kapsama:Batı
SR:24444
FEC:3/4
Tip: 

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.

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