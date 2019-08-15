beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2019

08:45 SHAKHTAR - HOFFENHEIM

10:30 LIVERPOOL - CHELSEA

12:30 SÜPER KUPA ÖZEL

13:30 ÖZEL RÖPORTAJ ATIBA HUTCHINSON

13:45 STSL TOP 100 GOL

14:45 ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR

16:30 WE WERE CHAMPIONS

17:30 MAÇ ÖZETLERİ

18:00 MAÇ ÖZETLERİ

18:30 DÜNDEN BUGÜNE

19:00 TÜRK FUTBOLUNUN DOZERİ CEMİL

19:30 AVRUPA LİGİ ÖZEL

20:30 TRABZONSPOR - SPARTA PRAHA

22:30 AVRUPA LİGİ ÖZEL

23:30 TRABZONSPOR - SPARTA PRAHA

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.