Daha sonra Şahin'in "Demet Abla, Berkay ile telefonda konuştunuz ya. Sana sorduk, sen de 'tabii ki' dedin" sözleri üzerine Akalın'ın cevabı da daha sert olmuştu: "Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Eşşeklik bende! Senin için gülümseme ikonuyla geçilecek konu! Bende değil! Hem saat alıp, hem yalancı olduk! Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam.”