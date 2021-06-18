İşi için Amerika'da bulunan Uğur Akkuş'a eşi Ebru Şallı eşlik ediyordu. Begüm Şen-Adnan Şen çifti, bu hafta yurda dönen ikiliye gitmeden önce veda yemeği düzenledi. Los Angeles'ta sıkı dostluk kuran iki çift, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ardından Uğur Akkuş, Sakaryaspor'un başkanlık seçimleri için Sakarya'ya geçerken, Şallı ise İstanbul'da kaldı.