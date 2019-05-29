Begüm Özbek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Begüm Özbek merak konusu oldu. Bir dönemin en çok aranan mankenlerinden Begüm Özbek yıllar sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Eski formundan bir şey kaybetmemiş olan eski model,podyumları yıllar önce bırakıp otelcilik sektörüne adım atmıştı. Özbek, Nişantaşı'nda bir otelin kat hizmet müdürlüğü görevini yürütüyor. Müdürlüğün yanı sıra yoga eğitmenliği de yapan güzel, şöhret dünyasından uzak olmanın tadını çıkarıyor.

BEGÜM ÖZBEK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özbek, modelliğe 17 yaşında başladı ve Miss Model Of Turkey'de birincilik elde etti. 1989'da Almanya'da düzenlenen Miss Model Of The World'de dördüncü oldu. 90'lı yıllarda iç giyim ve mayo defilelerinin aranan isimlerinden oldu. Daha sonra turizm ve otelcilik alanında çalışmaya başlayan Begüm Özber,90'larda Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller ile bir ilişki sürdürmüş ve bu nedenle de sık sık gündeme gelmişti. İlişkinin sonlanmasıyla ABD'de turizm okumaya gitti ve otellerde çalışan Özbek, 2014'te İstanbul'a dönüş yaptı. Reklamcı Çağın Keskin ile bir birlikteliğe başladı. Dört yıllık ilişkilerinin sonunda nişanlanan çift, nikah masasını göremeden ayrıldı.