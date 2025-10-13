Habertürk
        Begüm Onbaşı ve Derviş'ten gümüş madalya - Diğer Haberleri

        Begüm Onbaşı ve Derviş'ten gümüş madalya

        Plovdiv Cup Aerobics Open çiftler kategorisinde milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, gümüş madalya kazandı.

        13.10.2025 - 00:18
        Milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, Bulgaristan’da düzenlenen Plovdiv Cup Aerobics Open’ın 18+ yaş çiftler kategorisinde elde ettikleri 18.900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

        15-17 yaş çiftler kategorisinde ise Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör, elde ettikleri 18.250 puanla altın madalyayı boyunlarına taktı.

