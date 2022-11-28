Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Begüm Kütük'ten uyarı: Kurallara uyalım! - Magazin haberleri

Begüm Kütük: Kurallara uyalım!

Begüm Kütük, dün Bebek'te elektrikli scooter kullanırken görüntülendi. Kural gereği kalabalık yerlere bırakamadığı scooter için uygun yer arayan ünlü oyuncu, muhabirleri fark edince “Kurallara uyalım” mesajı verdi

Giriş: 28.11.2022 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
Begüm Kütük'ten uyarı: Kurallara uyalım! - Magazin haberleri
"Kurallara uyalım!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Begüm Kütük, dün Bebek'te elektrikli scooter kullanırken objektiflere yansıdı.

"KURALLARA UYALIM"

Kural gereği kalabalık yerlere bırakamadığı scooter için uygun yer arayan Begüm Kütük, fotoğraflarını çeken muhabirleri fark edince “Kurallara uyalım” mesajı verdi.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Oyuncu, tiyatrocuların Amasya’da geçirdiği feci Trafik kazasıyla ilgili soruları da şöyle yanıtladı:

Turne programı çok tatlıdır aslında. Ekiple gidersin, gezersin. Ama sonrasında böyle bir haberin gelmesi çok kötü tabii. O kadar genç yaştaki insanları kaybetmemiz gerçekten çok üzücü. Bizler de gidiyoruz bazen, dikkatli olmak lazım. Yaralılara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine de başsağlığı diliyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fahriye'nin heyecanı büyüyor
Fahriye'nin heyecanı büyüyor
Roman Abramoviç'in Bebek turu
Roman Abramoviç'in Bebek turu
'Dokuzuncu Dalga–Doğaya Övgü' Arter'de
'Dokuzuncu Dalga–Doğaya Övgü' Arter'de
En çok hangi ülkelerde heyelan görülür?
En çok hangi ülkelerde heyelan görülür?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.