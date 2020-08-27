Bu yıl hepimizin yaşadığı talihsizlikler, acılar, hastalıkla mücadele derken, günden güne daha hassas ve duyarlı biri oldum. Yaşamın sandığımız kadar uzun olmadığını ama paylaşacak onca güzelliğe yetecek ömrümüzün olduğunu anladım.