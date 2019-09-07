Önümüzdeki günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte Eskişehir'de bulunan Odun pazarı Modern Müzesi'nin açılışına katılacaklarını söyleyen güzel oyuncu, bu özel açılış öncesi son hazırlıklarını yapmak için alışverişe çıktığını söyledi.

Yeni sezon için hem tiyatro oyunu, hem de televizyon dizisi teklifleri aldığını söyleyen Begüm Kütük, "Şu anda bir taraftan tiyatro için text okuyorum. Ayrıca da dizi projesi için senaryo okuyorum. Netleşen bir durum yok ikisi içinde. İçime siner ve hissedersem kabul edeceğim tabiki de." açıklamasında bulundu.