"Beethoven'ın Doğum Günü Konseri" canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak

Ünlü Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven, doğumunun 250'nci yıl dönümünde doğduğu şehir Bonn'da görkemli bir konserle anılacak.

Doğu Batı Divanı Orkestrası tarafından düzenlenecek "Beethoven'ın Doğum Günü Konseri" yarın Almanya'dan canlı yayınla TRT 2 ekranlarında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Şef Daniel Barenboim yönetimindeki Doğu Batı Divanı Orkestrası, Alman bestecinin "3. Piyano Konçertosu" ve "5. Senfonisi"ni seslendirecek.