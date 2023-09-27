Bedriye Kılıç olayında düğümü çözecek son dakika gelişmesi: 49 kilometre ötede tespit edildi!
Bedriye Kılıç kaybında düğüm çözülüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan işlenen Bedriye Kılıç olayında, genç kadının kaybıyla ilgili şüphe odağı haline gelen eşi Tayfur Kılıç'la ilgili ortaya çıkan detay izleyenleri hayrete düşürdü. Peki, Bedriye Kılıç öldürüldü mü, bulundu mu? İşte şüpheli Bedriye Kılıç olayında son dakika gelişmesi...
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Konya Akşehir'de 6 Temmuz günü sırra kadem basan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın şüheli kaybında sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Ser programına katılan Kılıç'ın ailesi genç kadının intihar etmiş veya öldürüldürmüş olabileceğinden şüphe ediyor. Şüphelerin odağında yer alan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'la ilgili ortaya çıkan bir bilgi ise izleyenleri hayrete düşürdü. Peki, Bedriye Kılıç bulundu mu? Bedriye Kılıç öldü mü? İşte Bedriye Kılıç olayında son gelişmeler...
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BEDRİYE KILIÇ OLAYININ DETAYLARI
Konya Akşehir'de 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz günü kayboldu. Genç kadının eşi Tayfur Kılıç'ın anlatımına göre genç adam, kiraz hasadından dönüşte kıskançlık nedeniyle eşi Bedriye Kılıç'la tartışma yaşadı. Evlerinin önüne gldiklerinde ise Tayfur Kılıç, b,naya girengenç kadını eve almadı. Eve giren Tayfur Kılıç bir süre sonra dışarı çıktığında eşini kapının önünde bulamadı. Genç kadından bu tarihten sonra haber alamayan ailesi ise Bedriye Kılıç'ın buolunması için Müge Ankı ile Tatlı Sert programına başvuur yaptı. Ailein programa çımasıyla olay Tükiye'nin gündeminde ilk sıralara yerleşti.
ŞÜPHENİN ODAĞINDA GENÇ KADININ KOCASI VAR!
Uzun süredir İŞKUR üzerinden beklediği işe girmesi ve ardından ertesi gün kaybolması ve çocuklarına olan düşkünlüğü nedeniyle genç kadının kendi iradesiyle gitme ihtimalini en düşğe indiriyor. Öte yandan genç kadının eşi Tayfur Kılıç'ın kıskançlık nedeniyle eşine baskı kurması genç kadının kaybıyla ilgili şüpheleri eşinin üzerine çevridi.
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"DERİN KUYUDAN CESET ÇIKACAK" DEDİ İDDİASI
Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'ın, genç kadının kaybı sonrasında dediği iddia edilen "Ben bir şey yaptıysam otopside çıkar!" sözleri dikkat çekti. Öte yandan canlı yayına bağlanan bir izleyici, Tayfur sahoşken arkadaşlarına "Yakında Çimendere'deki kuyudan ceset çıkacak!" dediğini iddia etti.
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49 KİLOMETRE ÖTEDE TESPİT EDİLDİ
Bediriye Kılıç'ın kaybolduğu andan itibaren geçen 6 saatlik sürede yaptıklarıyla şüpheleri üzerine çeken Tayfur Kılıç'ın kaybın yaşandığı akşam evlerinden 49 kilometre ötedeki Isparta'nın Yalvaçilçesine gittiği tespit edildi. 6 saat boyunda Akşehir'de eşini aradığını iddia eden Tayfur Kılıç'ın Akşehir'den 49 kilometre uzağa Isparta Yalvaç'a gitmiş olması izleyenleri hayrete düşürdü.