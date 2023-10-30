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        Haberler Televizyon BEDRİYE KILIÇ OLAYI SON DAKİKA: Tayfur'dan gözaltında itiraf geldi! Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç öldü mü, bulundu mu, son gelişme nedir?

        Bedriye Kılıç olayında düğüm çözüldü! Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur'dan itiraf geldi

        Konya Akşehir'de 6 Temmuz günü kaybolan Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybıyla ilgili düğüm çözüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kayıpta şühelerin odağı haline gelen Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç olayla şüpheli kayıpla iligli anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltında ifadesine başvurulan Tayfur Kılıç'dan sarsıcı itiraf geldi. Peki, Bedriye Kılıç öldü mü? Bedriye Kılıç bulundu mu? İşte Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında son dakika gelişmesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:22 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:22
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          Bedriye Kılıç öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te haftlardır şüpheli kaybıyla iligli program yapılan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'tan gelen haber kamuoyunu sarstı. Genç kadının kaybıyla ilgili şüphelerin odağındaki isim olan eşi Tayfur Kılıç anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltında ifadesine başvurulan Kılıç, Bedriye Kılıç'ın başına neler geldiğini itiraf etti. İşte Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında son durum...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          TAYFUR KILIÇ'TAN İTİRAF GELDİ!

          Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp, cesedini uçurumdan attığını itiraf etti.

          Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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          Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, dün program dönüşü memleketi Akşehir'e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

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          Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dediği öğrenildi.

          Konya Numune Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının, "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" diye cevap verdi.

          Polis ekipleri, Tayfur Kılıç'ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.

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          CESEDE HENÜZ ULAŞILAMADI

          Konya´nın Akşehir ilçesinde Tayfur Kılıç´ın, yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç´ı öldürüp, uçurumdan attığını söylediği yerde polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi sürüyor. Gün boyunca uçurumda Bedriye Kılıç´ın cesedini arayan polis ekipleri, hiçbir ize rastlamadı. Bölgeye getirilen kadavra köpekleriyle aramalar sürüyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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