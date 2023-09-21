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        Haberler Televizyon Bedriye Kılıç bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı Bedriye Kılıç olayında "kuyuda ceset" iddiası!

        Türkiye'nin konuştuğu Bedriye Kılıç olayında "kuyuda ceset" iddiası!

        Bedriye Kılıç olayında yaşanan yeni gelişmeler kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Bedriye Kılıç'ın kaybının işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, ortaya atılan bir iddia ise hayretle karşılandı. İddiaya göre Bedriye Kılıç'ın eşin Tayfur Kılıç, sarhoşken arkadaşlarına "Çimen derede derin kuyudan ceset çıkacak!" dedi. İşte Bedriye Kılıç'ın kaybıyla iligli yaşanan son geşimeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:22
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        • 1

          Bedriye Kılıç olayında yaşanan son gelişemler kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz günü Konya'nın Akşehir ilçesinde kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Ser programına katılan Kılıç'ın ailesi genç kadının intihar etmiş veya öldürüldürmüş olabileceğinden şüphe ediyor. Şüphelerin odağında yer alan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'ın söylediği iddia edilen sözler ise izleyicileri üzerindeki şüpheleri artırdı. İşte Bedriye Kılıç olayında son durum...

        • 2

          BEDRİYE KILIÇ OLAYININ DETAYLARI

          Konya Akşehir'de 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz günü kayboldu. Genç kadının eşi Tayfur Kılıç'ın anlatımına göre genç adam, kiraz hasadından dönüşte kıskançlık nedeniyle eşi Bedriye Kılıç'la tartışma yaşadı. Evlerinin önüne gldiklerinde ise Tayfur Kılıç, b,naya girengenç kadını eve almadı. Eve giren Tayfur Kılıç bir süre sonra dışarı çıktığında eşini kapının önünde bulamadı. Genç kadından bu tarihten sonra haber alamayan ailesi ise Bedriye Kılıç'ın buolunması için Müge Ankı ile Tatlı Sert programına başvuur yaptı. Ailein programa çımasıyla olay Tükiye'nin gündeminde ilk sıralara yerleşti.

          ŞÜPHENİN ODAĞINDA GENÇ KADININ KOCASI VAR!

          Uzun süredir İŞKUR üzerinden beklediği işe girmesi ve ardından ertesi gün kaybolması ve çocuklarına olan düşkünlüğü nedeniyle genç kadının kendi iradesiyle gitme ihtimalini en düşğe indiriyor. Öte yandan genç kadının eşi Tayfur Kılıç'ın kıskançlık nedeniyle eşine baskı kurması genç kadının kaybıyla ilgili şüpheleri eşinin üzerine çevridi.

        • 3

          "DERİN KUYUDAN CESET ÇIKTI" DEDİ İDDİASI

          Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'ın, genç kadının kaybı sonrasında dediği iddia edilen "Ben bir şey yaptıysam otopside çıkar!" sözleri dikkat çekti. Öte yandan canlı yayına bağlanan bir izleyici, Tayfur sahoşken arkadaşlarına "Yakında Çimendere'deki kuyudan ceset çıkacak!" dediğini iddia etti. Tayfur Kılıç bu iki iddiayı reddetse de tanıkların anlattıkları üzerindeki şüpheleri artırmaya devam ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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