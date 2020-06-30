Bedirhan bebeğin anneannesi şehitlikte kızı ve torununun mezarını ziyaret etti

Burada bir süre kızının ve torununun mezarlarındaki fotoğrafları seven Demir, daha sonra dua okudu.
Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyona katılan Mehmetçiklere teşekkür etti.
"Acım dinmedi ama yine de sevindim." diye konuşan Demir, "Allah milletimden, devletimden ve Cumhurbaşkanımdan razı olsun. Askerlerimden Allah razı olsun, az bir parça beni sevindirdiler ve az bir parça acımı dindirmeye uğraştılar." dedi.
- "Haberi alınca sevindim ama yavrumun acısı hiç dinmez"
Acısının asla unutulmayacağını dile getiren Demir, böyle zamanlarda sevinç yaşadığını ifade etti.
Düşmanların helak olmasını temenni eden Demir, "Allah askerlerimize kuvvet versin. Haberi alınca sevindim. Eski kaymakamımız aradı, ilk müjdeyi o verdi ve bayağı sevindim. Ama acım dinmiyor. Yavrumun acısı hiç dinmez." diye konuştu.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de şehit Bedirhan bebek ve annesinin mezarlarını ziyaret etti.
Anneanne Suudiye Demir ile bir süre sohbet eden Erdem, şehitlerin kabirleri başında dua okudu.
- Sivas Valisi Salih Ayhan telefonla aradı
Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir'i telefonla aradı.
Ayhan, görüntülü görüştüğü anneanneye, "Bedirhan bebeğin ve Nurcan bacımızın kanı yerde kalmadı. Devletimiz var olsun. Hamdolsun güneş bugün bir başka güzel doğdu." dedi.
,Kemal Erdoğmuş
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