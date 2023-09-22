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        Haberler Magazin Bedia Akartürk kimdir, aslen nereli? MasterChef'in konuğu Bedia Akartürk kaç yaşında? İşte Bedia Akartürk şarkı ve türküleri

        Bedia Akartürk kimdir, nereli? MasterChef'in konuğu Bedia Akartürk kaç yaşında?

        Türk halk müziği ses sanatçılarından Bedia Akartürk TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e konuk oluyor. 22 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan bölümde Denizli'ye konuk olan MasterChef ekibi Bedia Akartürk'ü ağırlıyor. Şarkı ve türküleriyle Türk halk müziğine büyük katkı veren Bedia Akartürk hayatı ve kariyerini haberimizde derledik. İşte 'Bedia Akartürk kimdir?' sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 19:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:47
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        Bedia Akartürk hayatı ve kariyeri
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        MasterChef'e konuk olan Bedia Akartürk'ün hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Seslendirdiği şarkı ve türkülerle Türk halk müziğine büyük katkılar veren Bedia Akartürk yurt içi ve yurt dışında birçok konser vermiştir. Peki, "Bedia Akartürk kimdir, aslen nereli? MasterChef'in konuğu Bedia Akartürk kaç yaşında?" İşte Bedia Akartürk hayatı ve türküleri...

        BEDİA AKATÜRK KİMDİR?

        Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

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        Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

        Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

        Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

        Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

        BEDİA AKARTÜRK MÜZESİ

        Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz. Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

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        BEDİA AKARTÜRK'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER

        250'nin üzerinde plaket

        7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır

        Altın bağlama

        6 altın plak

        Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)

        Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)

        Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)

        BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ

        45'lik

        Anadolu Türküleri

        Anam Ağlar

        Aşka Yemin

        Bayramdan Bayrama

        Bedia Akartürk

        Denize Dalayım Mı

        Derdimi Dermana Gezdim

        Folklör Kraliçesi (1975)

        Gitme Bülbül

        Gülende

        Kervan (Ey Sevdiğim)

        Konyalım yürü

        Konya Bülbülü 1

        Konya Bülbülü 2

        Kullar Olam

        Neyleyim Neyleyim

        Özür Diliyorum Senden (2004)

        Ödemiş Türküleri

        Sıla Hasreti

        Yumurtanın Kulpu Yok

        Zühtü (1978)

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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