Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber!

Tokat'ta, üç katlı binanın giriş katında çıkan yangında bedensel engelli Yusuf Ilık (30) hayatını kaybetti.

Niksar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katında, Mehmet Ilık'a ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İçeride inceleme yapan ekipler, bedensel engelli Yusuf Ilık'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ilık'ın dumandan etkilenip hayatını kaybettiği belirlendi.

Evlerinin yandığını haber alıp gelen aile üyeleri, Yusuf Ilık'ın hayatını kaybettiğini öğrenince fenalık geçirdi.

Ilık'ın cansız bedeni, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede yangının sigaradan çıktığı ihtimali ağırlık kazandı.