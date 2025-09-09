Habertürk
Habertürk
        Bedensel engelli sokakta bıçaklandı | Son dakika haberleri

        Bedensel engelli bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta T.T.'nin bıçakla saldırısına uğrayan bedensel engelli Bestami Ç. ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 15:29 Güncelleme: 09.09.2025 - 15:29
        Mersin'in Tarsus ilçesi Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, T.T., sokakta karşılaştığı bacaklarından engelli Bestami Ç.'ye (43) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı.

        Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Bestami Ç., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yere yığıldı. Olayı gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri, sırtından ve karnından bıçaklanan Bestami Ç.'yi ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bestami Ç.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Polis, T.T.’yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #mersin haberleri
        #tarsus
        #bıçaklı saldırı
        #Son dakika haberler
