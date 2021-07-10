AA

Doğuştan kemik erimesi hastalığı nedeniyle bedensel engelli olan Osman Bayrak, yaklaşık 15 yıldır motorlu engelli aracıyla ilçenin cadde ve sokaklarını dolaşarak sokak kedileriyle ilgileniyor.

AA'nın haberine göre her sokak başında hayvansever Bayrak'ın yolunu gözleyen kediler, gelince etrafında toplanıp getirdiği mamaları yiyor.

Her gün sabah ve akşam aynı saatlerde aldığı mama ve kemik parçalarıyla kedileri besleyen Bayrak, ayrıca sokak hayvanlarının yaşam alanlarına su da bırakıyor.

Gösterdiği fedakarlıkla ilçe sakinlerinin takdirini kazanan Bayrak, kişisel zorluklarına rağmen yiyecek bulamayan sokak kedilerini besleyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"YALNIZLIĞIMI ONLARLA GİDERİYORUM"

Osman Bayrak, kedilerle ilgilendiğinde dünyanın sıkıntılarını unuttuğunu, yalnızlığını bu şekilde giderdiğini dile getirerek, zamanla kedilerle arasında sevgi bağı oluştuğunu söyledi.

Engelli maaşını sokak kedileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bayrak, "Hiç evlilik yapmadım, yalnız yaşıyorum. 15 yıldır sokak hayvanlarına bakıyorum, hayvan gördüğümde dayanamıyorum" dedi.

Sokak hayvanlarına bakan bir kişiden etkilenerek kendisinin de kedilerle ilgilenmeye başladığını anlatan Bayrak, "900 lira engelli maaşı alıyorum, yüzde 80 raporum olduğu için. O da zaten hemen hemen kedilerle bana anca yetiyor. Kendi yemeğimi de aşevinden yiyorum, başka gelirim yok. Yalnız yaşadığım için hayvanlarla uğraştığım zaman gerçekten aile gibi duygulanıyorum. Yalnızlığımı onlarla gideriyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖMRÜM YETTİĞİ SÜRECE KEDİLERİ BESLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Bayrak, hayvanlarla ilgilenmekten daha güzel bir şey olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Benim motorumu görünce yüz metre öteden koşarak geliyorlar. Hayvanlar beni motordan tanıyor. İlçe sakinlerinden birisi, 'Abi buradan kaç defa motor geçti. Hiç koşmadılar. Senin motoru görünce koşuyorlar.' dedi. Kedilere yiyecek verdiğim zaman dünyalar benim oluyor. Yiyecek veremediğim zaman çok üzülüyorum. Gün içinde kedilere yiyecek veremediğimde gece uyku uyuyamıyorum. Kediler olmazsa daha da yalnızlık hissediyorum. Hayvanlara daha iyi davranılmasını istiyorum, onlar da bir can. Ömrüm yettiği sürece kedileri beslemeye devam edeceğim."

İlçe sakinlerinden Adnan Taşa ise Bayrak'ın fedakarlığını ilçe halkının takdir ettiğine dikkati çekerek, "Osman kardeşimizi yakından tanıyoruz. Kediler onun her şeyi, onu biliyoruz. Kendi imkanlarıyla yiyeceklerini alır, dağıtır. Hepimiz onun bu fedakarlığını alkışlıyoruz" diye konuştu.