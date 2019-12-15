15 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocukken geçirdiği ateşli havale sonucu belden aşağısı tutmayan ve hastalığının ilerlemesiyle el kasları zayıflayan 25 yaşındaki Zübeyde Bayrak, hayatını ve çektiği sıkıntıları, kaleme aldığı kitabında anlatıyor.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan Zübeyde Bayrak, 10'dan fazla ameliyat geçirmesine rağmen hiçbirinde ayağa kalkamadı.
Sadece bir ameliyatın sonucunda yürümeyi başaran ancak yine maddi imkansızlıklar sebebiyle tedaviye devam edemeyen Bayrak'ın ayakları tekrar eski haline döndü, kasları kısalmaya başladı.
Zamanının büyük bir çoğunluğunu hastanelerde geçirdiği için ancak ortaokula kadar okuyabilen Bayrak, yazdığı denemeler ve anılarını kaleme aldığı kitabıyla engel tanımadığını herkese gösterdi.
Yaşam öyküsünü anlatan Bayrak, hastalığın vücudundaki kasların zayıflattığını, zamanla akciğerlerini etkileyerek nefes darlığına yol açtığını, ellerinde ve bileklerinde güç kaybına sebep olduğunu söyledi.
"ONU BİR KİTAP GİBİ DEĞİL DE İYİ BİR ARKADAŞ GİBİ GÖRÜYORUM"
Bayrak, özellikle ellerinin iyileşmesini ve bunun için ameliyat olmak istediğini belirterek, "Taslak aşamasındaki kitabımı tamamlayıp, saçlarımı bağlamak, ileride çocuğum olursa saçlarına istediğim gibi şekil verebilmek için ameliyat olacağım, çok riskli bir ameliyat ama yine de olacağım. Hayatımın geri kalanında tekerlekli sandalyede yaşarım çünkü alıştım, o benimle bir ama ellerim, yaşım ilerledikçe beni zorlayan tek şey" diye konuştu.
Tüm vaktini kitabını yazmaya ayırdığını söyleyen Bayrak, "Kendimi boşlukta hissettiğimde kitabıma koşuyorum çünkü içimi sadece ona dökebildiğimi düşünüyorum. Onu bir kitap gibi değil de her şeyimi paylaşabileceğim iyi bir arkadaş gibi görüyorum" dedi.
Bayrak, gelecekte bir gün evlat sahibi olursa ona yazdığı kitabı hatıra bırakmak istediğini ifade ederek, "İleride doğacak bebeğimin yaşam öykümü bilmesini istiyorum ve benden gocunmasını hiç istemiyorum. O yüzden kitabımda da bundan bahsettim" ifadesini kullandı.
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