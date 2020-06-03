Bedensel engelli genç veteriner, hayallerine devlet desteğiyle kavuştu

İki yıl önce Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesinden mezun olan 28 yaşındaki Kemer, kendi işini kurmaya karar verdi.
Kemer, KOSGEB'den girişimcilik eğitimi, İŞKUR'dan da "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında 50 bin lira hibe alarak, Şarköy'de çok istediği veteriner kliniğini açmayı başardı.
Kemer, AA muhabirine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR'un kendi iş yerini açmasına destek verdiğini söyledi.
Hayalini kurduğu işe devlet desteğiyle kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan Kemer, "Elimden geldiğince işimi en iyi şekilde yaparak aldığım eğitimin hakkını vermeye çalışıyorum. Eğitim gördüğüm sırada çeşitli kurumlarda çalıştım. O kurumlarda çalışan arkadaşlarımı gözlemledim ve stres altında çalıştıklarını gördüm. Bunları yaşamak istemedim ve İŞKUR'dan aldığım destekle kendi işimin patronu oldum." diye konuştu.
- "Hayallerinizin peşinden gidin"
Kemer, hayvanları çok sevdiğini ve onların tedavisiyle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.
Zorluklarına rağmen mesleğinden keyif aldığını belirten Kemer, "Mesleğimde daha güzel yerlere gelmek için gayret ediyorum. Bir bacağımda ortopedik engelimin olması beni çok zorlamıyor. Genelde klinikte çalışıyorum ama köylerden çağırdıklarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara bakmak için oralara da gidiyorum." diye konuştu.
Kemer, insanların hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini, buna hiçbir şeyin engel olamayacağını ifade etti.
Öğrencilik yıllarında hep kendi iş yerini açmanın hayalini kurduğunu vurgulayan Kemer, "Veteriner fakültesine gitmek hayalimdi. Okulu bitirip kendi alanımda iş yerimi açıp çalışmaya başladım. Dilsiz canlıların derdine derman olmak benim içimi rahatlatıyor. Kendi iş yerimin olması ve hayvanların tedavileriyle ilgilenmek çok güzel bir duygu." dedi.
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