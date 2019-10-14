14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Söğüt Mahallesi'nde garsonluk yapan Haydar Selçuk (37) ve Sibel Selçuk (30) çiftinin oğlu 11 yaşındaki Berat Selçuk, yüzde 99 bedensel engelli doğdu.
Berat'ın üzerine titreyen ailesi, fedakarlıktan kaçınmadı. Berat, eğitimi için Marmaris ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürülmeye başlandı. Ancak Berat'ı merkeze götürecek araç, yol bozukluğu nedeniyle evin önüne kadar gelemedi. Bu nedenle ailesi, Berat'ı Marmaris ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün çileli yolculuğa çıktı. 70 metrelik patika yolda Berat'ı sırtında taşıyarak ana yolda bekleyen araca çocuğunu teslim eden çiftten anne Sibel Selçuk, bel fıtığı oldu. Aile bu sıkıntısını yetkililere iletti. Durumdan haberdar olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, aileyle görüştü. Ardından yol yapımı için harekete geçildi. Muğla Valiliği'nden alınan onayla, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hazine arazisi üzerinde yol açma çalışması başlattı.
4 ay süren alt yapı ve yol çalışmaları kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yol yapıldı. Yol için yetkililere teşekkür eden baba Haydar Selçuk, Uzun mücadelemiz sonucunda yolumuza kavuştuk. Devlet ve belediye yetkililerine çok teşekkür ederim dedi. Anne Sibel Selçuk ise, Berat'ın kilosu arttıkça, patika yolda gidip gelmek artık çok zor oluyordu. Yolun yapılması için çalmadığımız kapı kalmamıştı. Yetkililer harekete geçti. Herkese minnettarım dedi.
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