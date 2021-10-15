Bedensel engelli baba azmiyle çocuklarının "kahraman"ı oldu

Altıntepe Mahallesi'nde oturan 41 yaşındaki Atırak, eşi ve 5 çocuğunun geçimini sağlamak için 28 yıldır çöplerden plastik, demir ve kağıt atık topluyor.
Her gün güneşin batışıyla 15 yaşındaki oğlu Vedat Atırak ile mesaiye başlayan baba, kasalı motosikletiyle ilçenin tüm sokaklarını dolaşarak çöp konteynerlerini kontrol ediyor.
Gece boyunca demir, plastik, metal eşyalar ve kağıt atıkları toplayan baba ve oğlu, büyük emek vererek biriktirdikleri malzemeleri evlerinin bahçesinde ayrıştırıp istifledikten sonra satıyor.
2016'da malzeme toplarken bir aracın çarparak kaçması sonucu ayağı kırılan ve üç kez ameliyat olan Atırak, sakat kalmasına rağmen çalışmaya devam ederek ailesini geçindiriyor.
Sabah namazıyla güne başlayan ve beraber kahvaltı yaptığı çocuklarını okula uğurlayan fedakar baba, lise birinci sınıfta okuyan kızı Eylem'i de her gün motoruyla 10 kilometre mesafedeki Spor Lisesine götürüyor.
Çocuklarının eğitiminin aksamaması için çaba sarf eden baba, gösterdiği azimle çevresindekilerin takdirini topluyor.
- "Pisliğin içine girmezsek ekmeğimizi kazanamayız"
Baba Atırak, AA muhabirine, 13 yaşından beri hurda toplayarak geçimini sağladığını ve çocuklarını da bu işten kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi.
Çocuklarının başkasına muhtaç olmaması için elinden geleni gösterdiği belirten Atırak, "Her gün sabah namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okuyorum. Çayı demledikten sonra çocuklarımı uyandırıyorum. Beraber kahvaltı yaptıktan sonra onları okula hazırlıyorum. Bir kızımı da eve 10 kilometre uzaklıktaki liseye bıraktıktan sonra günlük işlerimi yapıyorum." dedi.
Akşam saatlerinde oğlu Vedat ile sokaklardaki çöp konteynerlerinden geri dönüşüm malzemeleri topladığını anlatan Atırak, şunları kaydetti:
"Mahallelerde belli noktalar var, genellikle oralardaki çöplerden atıkları alıyoruz. Ekmek kazanmak artık o kadar kolay değil. Allah yardım ediyor. Haram yemedik, rızkımızı en helal yoldan kazanmaya çalışıyoruz. Çocuklarımı en güzel şekilde okutmaya çalışıyorum, inşallah güzel yerlere gelirler. Kışın bu işi yapmak daha zor çünkü çöpler donuyor. Malzemeleri ayrıştırmak zor oluyor. Kırmızı ışıkta bir araba bana çarpıp kaçtı. Ayağımdan üç kez ameliyat oldum ama yine de çocuklarım başkasına muhtaç olmasın diye çalışıyorum. Motorumla ekmeğimin peşimdeyim. Bazen bu işi yaptığımı gören insanlar alay ediyor ama umursamıyorum. Bu işle hem çevreye yararlı olduğumu hem de topluma örnek olduğumu düşünüyorum."
- "O benim en büyük kahramanım"
Llise birinci sınıf öğrencisi Eylem Atırak ise "En ufak bir ihtiyacımız olduğunda babam hemen yardımımıza koşuyor. Okul malzemelerimizi hiç eksik etmiyor. Bizim için büyük çaba sarf ediyor. O benim en büyük kahramanım. Çünkü gece gündüz bizi okutmak için mücadele ediyor. Biz okuyalım diye gece geç saatlere kadar çalışıyor, biz uyuduktan sonra eve geliyor. Bizi utandıracak bir şey yapmıyor, alın teriyle kazanarak okumamız için elinden geleni yapıyor. Onunla her zaman gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.
Vedat Atırak da "Okuldan geldikten sonra babama yardım ediyorum. Zor iş ama ekmeğimizi kazanıyoruz. Bu işi yaptığımız için utanmıyoruz. Babamın yaptığı fedakarlıklar çok büyük. Onun emeğini boşa çıkarmamak için derslerimize çok çalışarak okulda başarılı olmaya çalışıyoruz. İyi bir meslek sahibi olarak babamın emeklerinin karşılığını vereceğim." dedi.
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