

Evliyagil Dolapdere, Nazlı Gürlek Hodder'ın özgürlük, irade, direnç ve güçlenme pratikleri geliştirme amacıyla doğada ve

atölyesinde kendi başına gerçekleştirdiği ritüellerin izlerini taşıyan ilk kişisel sergisi Bedende’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Ekoloji ile ilişki içinde bedenselleşme pratikleri üzerine araştırmaları içeren sergide sanatçının 2018-20 yılları arasında yapılmış resimleri, desenleri, kolajları, enstalasyonları ve bir videosu yer alıyor.

Sergideki eserler Nazlı Gürlek Hodder'ın, özgürlük, irade, direnç ve güçlenme pratikleri geliştirme amacıyla doğada ve atölyesinde kendi başına gerçekleştirdiği ritüellerin izlerini taşıyor. Eko-feminizm, yeryüzünün bedeni ile insanın bedeninin birliği, şifa ve direniş aracı olarak sanat, sanatçının odağındaki konuları oluşturuyor.

Nazlı Gürlek Hodder, Evliyagil Dolapdere’de gerçekleşen sergisinde volkanik taşlar, toprak, bakır ve bitkisel yağlar gibi yeryüzü kaynaklı malzemeler kullanarak ürettiği yerleştirme ve objeleri, resmettiği veya kolajladığı kağıt ve tuval yüzeyler ile bir araya getiriyor. Soyutlama ve figürasyon arasında gezinen resimler, sanatçının fiziksel hareketlerinin, duygularının, hislerinin ve zihinsel monologlarının izlerini taşıyor. Resimler sıklıkla ışık ile aktive edilerek, yaşayan bir

maddesellik ve mistik bir aura kazanıyorlar.



Sergiyi 10 Ocak 2021 tarihine kadar Evliyagil Dolapdere’de ziyaret edilebilirsiniz.