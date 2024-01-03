TÜİK Aralık ayı ve 2023 yılının enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon oranıyla beraber bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Askere gitmek üzere olan vatandaşlar merakla bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu ve yüzde kaç zam geldiğini merak ediyor. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti...