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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BEDELLİ ASKERLİKTE SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücretine zam! 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu! - Merak Edilenler Haberleri

        Enflasyon oranı açıklandı bedelli askerliğe zam geldi! 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

        TÜİK 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon oranıyla beraber kira zammı, memur maaşı zammı ve bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Askere gitmek üzere olan adaylar bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:24
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        • 1

          TÜİK Aralık ayı ve 2023 yılının enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon oranıyla beraber bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Askere gitmek üzere olan vatandaşlar merakla bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu ve yüzde kaç zam geldiğini merak ediyor. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti...

        • 2

          ARALIK AYI VE YILLIK ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK, Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 oldu. Yıllık enflasyon oranı 64,77 oldu.

        • 3

          2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

          Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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