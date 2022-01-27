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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! Bedelli Askerlik yerleri 2022 ne zaman belli olacak? MSB ASAL ile bedelli askerlik yerleri sorgulama!

Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! Bedelli Askerlik yerleri 2022 ne zaman belli olacak?

2022 yılında mecburi askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel açıklamalar doğrultusunda bedelli askerlik yerlerinin Ocak ayı içinde açıklanması bekleniyordu. 2022 yılında Bedelli askerlik yapmak için başvuru yapan adaylar 56.500 lira ödeyecek. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? MSB ASAL 2022 Bedelli askerlik yerleri sorgulama!

27.01.2022 - 09:31 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar için enfesler tutuldu, gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruya çevrildi. 2022 yılında bedelli askerlik yapmak için MSB'ye başvuru yapan adaylar bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. MSB, milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği bedelli askerlik yerlerinin açıklanması, sevk ve celp tarihleri gibi merak edilen konuları 7 Ocak 2022 tarihinde yayınladığı duyuru ile paylaşmıştı.

    Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerin en çok araştırılan sorularından biri oldu. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihleri ve 2022 bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri 

  • BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyurulmuştu.

    MSB tarafından yapılan açıklamada "Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir." denildi. 

    E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK VE CELP TARİHLERİ

    Sevk Tarihleri

    Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

    03 Şubat 2022

    02-03 Şubat 2022

    03 Mart 2022

    02-03 Mart 2022

    31 Mart 2022

    30-31 Mart 2022

    12 Mayıs 2022

    11-12 Mayıs 2022

    09 Haziran 2022

    08-09 Haziran 2022

    21 Temmuz 2022

    20-21 Temmuz 2022

    18 Ağustos 2022

    17-18 Ağustos 2022

    15 Eylül 2022

    14-15 Eylül 2022

    13 Ekim 2022

    12-13 Ekim 2022

    10 Kasım 2022

    09-10 Kasım 2022

    08 Aralık 2022

    07-08 Aralık 2022

  • BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILACAKLAR

    MSB'nin açıklamasına göre bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor:

     

    Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

    a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

    b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

    c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

    ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,

  • d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

    e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

    f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,

    g.  Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak,  zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

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