BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!



MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

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