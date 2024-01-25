MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 2024 yılı Şubat ayında silah altına alınacak olan yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. Vatani görevini yapacaklar bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek..
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Bedelli askerlik yerleri son dakika belli oldu. Milli Savunma Baklanlığı (MSB) bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri ile birlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.
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SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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2024 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:
· 08 Şubat 2024
· 07 Mart 2024
· 18 Nisan 2024
· 16 Mayıs 2024
· 27 Haziran 2024
· 25 Temmuz 2024
· 22 Ağustos 2024
· 19 Eylül 2024
· 17 Ekim 2024
· 14 Kasım 2024
· 12 Aralık 2024