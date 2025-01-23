Bedelli askerlik yerleri 2025 açıklanıyor! Bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri için beklenen gün gelip çattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak askerlik yerleri ile birlikte yükümlüler nerede askerlik yapacağını öğrenecek. Sınıflandırma sonuçları için e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Binlerce asker adayının merakla beklediği celp ve sevk tarihleri de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar.
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Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerleri 23 Ocak Perşembe bugün duyurulacak. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlüler MSB son dakika duyurularını yakın takibe almış durumda. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de netleşti. Peki, 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZhttps://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim
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BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025
2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.
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Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
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2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.
2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.
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