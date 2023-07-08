Bedelli askerlik ücretleri değişti! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Bedelli askerlik ücretleri zamlandı. Bilindiği üzere bedelli askerlik ücretleri memur zammına başlı olarak 6 ayda bir defa zamlanıyor. Dolayısıyla geçtiğimiz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına gelen zamla birlikte bedelli askerlik ücretleri de zamlandı. Peki, bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Temmuz zammı sonrası güncel bedelli askerlik ücretleri..
- 1
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz ayı memur zamları da netleşmiş oldu. Memur maaş zammının belli olmasıyla birlikte bedelli askerlik zamları da netleşti. Peki, bedelli askerlik zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
- 2
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu. 2023 yılının Ocak – Haziran döneminde 104.084 TL olarak ödenen bedelli askerlik ücreti dört yılda yüzde 290 artarak 122.350,80 TL'ye yükseldi.
- 3
Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.
-
- 4
Yıllara göre bedelli askerlik ücreti 2019 Haziran 31.343 TL 5.412 USD 2019 Temmuz 33.230 TL 5.870 USD 2020 Ocak 35.055 TL 5.873 USD 2020 Temmuz 37.017 TL 5.340 USD 2021 Ocak 39.789 TL 5.360 USD 2021 Temmuz 43.151 TL 4.923 USD 2022 Ocak 56.507 TL 4.315 USD 2022 Temmuz 80.065 TL 4.783 USD 2023 Ocak 104.084 TL 5.563 USD 2023 Temmuz 122.351 TL 4.724 USD
- 5