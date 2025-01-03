Bedelli askerlik ücreti 2025 Ocak zammı hesaplandı! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
Bedelli askerlik ücreti 2025 Ocak zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Binlerce aday ''2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?'' sorusuna yanıt arıyordu. Memur maaş zammı ile beraber Ocak-Haziran 2025 dönemini kapsayan bedelli askerlik ücreti hesaplandı. Temmuz ayında yapılan son artışla bedelli askerlik tutarı 217.852,6 TL olmuştu. Peki, Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geldi? İşte, 2025 Bedelli askerlik zammı hesaplama son durum…
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2025 Bedelli askerlik ücreti zammı hesaplama tablosu araştırmaları sürüyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon oranı belli oldu. Böylece emekli ve memur zammı netlik kazandı. Memur maaş zammı ile bedelli askerlik ücreti de değişim yaşadı. Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen adaylar zamlı bedelli askerlik ücreti hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2025 Ocak zammı sonrası yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar…
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BEDELLİ ASKERLİ ÜCRETİ MEMUR ZAMMI İLE ARTIYOR
Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.
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2025 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Böylece memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Mevcut durumda bedelli askerlik ücret 217.871,04 TL olarak uygulanıyor.
Yüzde 11,55’lik memur maaş zammına göre yapılan hesaplamada bedelli askerlik ücreti 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için 243 bin 35 TL olacak.
Genelge ile duyurulacak yeni ücret, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN HESAPLAMA TABLOSU
Mevcut bedelli askerlik ücreti: 217.871,04 TL
Memur maaş zammı: Yüzde 11,55
Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 Ocak-Haziran: 243 bin 35 TL
NOT: Memur maaşı zammı sonrası bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak ve nihai rakamlar kesinleşecek.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.