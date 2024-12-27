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        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Ocak 2025 zammı ile bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

        Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Ocak 2025 zammı ile bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

        Asgari ücretin belli olmasıyla 2025 bedelli askerlik ücreti gündeme taşındı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte memur maaş zammı ile artışa gidecek ücretlerden birisi de bedelli askerlik olacak. Peki Ocak 2025 zammı ile bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:36
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        • 1

          Ocak ayına kısa süre kala bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı araştırılıyor. 2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31'lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükseldi. Peki Ocak 2025 zammı ile bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile güncellenecek. Son enflasyon verisinin 3 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından yeni ücret netleşecek. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET 2025 BELLİ OLDU!

          Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sonuçlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücreti açıkladı. Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30'luk artış sonrası 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

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