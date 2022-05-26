Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2022 Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bakaya ve yoklama kaçağı nedir? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2022 Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için bedelli askerlik ücreti ne kadar?

23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoklama kaçağı ve bakayaya kalanlar için bedelli askerlik müjdesini verdi. Bilindiği gibi yoklama kaçağı ve bakayaya kalanlar için bedelli askerlikten faydalanamıyordu. İşte Bedelli askerlik hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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