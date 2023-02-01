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Bedelli askerlik ücreti 2023 ve bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik 2023 ücreti netleşti. Öte yandan celp tarihleri de belli oldu. Yeni başvuru yapacak asker adayları ise bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Celp dönemleri belli olan asker adayları ise sevk belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştıyor. İşte 2023 bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik sevk tarihleri...

Giriş: 01.02.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bedelli askerlik sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik başvuru ücreti 2023'te ne kadar? Vatani görevini yerine getirecekler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular cevabını buldu. İşte bedelli askerlik sevk tarihleri ve 2023 bedelli askerlik ücreti...

  • ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

    Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

     

    Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.

  • SEVK TARİHLERİ 10 GÜN ÖNCE BELLİ OLUYOR

    Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

    2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 3’üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. 

     

     

  • Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

     

    Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

     

     

     

  • Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

    Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

    7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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