Bedelli askerlik ücreti ile ilgili aramalar başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi ile açıklanacak bedelli askerlik ücretlerine dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem bu sorulara hem de söz konusu ücretlere ilişkin diğer ayrıntılar...