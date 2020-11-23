Kasım ayı celpleri Aralık ayına ertelendi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan son dakika kararı sonrası "Bedelli askerlik ertelendi mi? Bedelli askerlik iptam mi oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki bedelli askerlik iptal mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve bedelli askerlerin sevk tarihlerinde ise erteleme olmadığı kaydedildi.

TERHİSLER ERTELENDİ Mİ?

AA'nın haberine göre MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı kaydedildi.