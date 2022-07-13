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Bedelli askerlik düzenlemesi yürürlüğe girdi! Bedelli affı nedir, kimleri kapsıyor? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli affı yürürlüğe girdi! Bedelli affı nedir, kimleri kapsıyor? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ile ilgili detayları içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan 550 bin kişi bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilecek. Bedelli affından yararlanma şartlarını ve bedelli askerlik ücretlerini sizler için derledik. İşte Bedelli affı ile ilgili son gelişmeler...

13.07.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayında uygulanan zam ile gündeme gelmişti. Bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlanan bedelli askerlik düzenlemesi ile bedelli affı ve aftan yararlanma şartları yeniden merak konusu oldu. 550 binden fazla kişiyi ilgilendiren konuyla ilgili "Bedelli affı ücreti ne kadar, kimleri kapsıyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

  • BEDELLİ AFFI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bedelli askerlik kanununun çıktığı tarihte yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki kişiler bedelli askerlik kapsamı dışında tutuldu. Bedelli askerlikten yararlanamayan ve sayıları 550 bin kişiye ulaşan bu durumdaki kişiler üç yıldır af bekliyorlardı. Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazate'de yayımlandı. 

  • BEDELLİ ASKERİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    2022 yılının ilk yarısında 56 bin 500 olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.

  • BEDELLİ AFFI NE KADAR?

    Ek bedel, 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanacak.

  • BEDELLİ ASKERLİK AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

    Buna göre, bedelli askerlik hizmetinden; fiili askerlik hizmetine başlayanlar, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

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