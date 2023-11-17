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        Haberler Gündem Bedava doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek ve devam ediyor mu? 2023 Ücretsiz doğalgaz desteği devam ediyor mu?

        Doğalgaz indirimi ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi devam ediyor mu?

        24 Nisan tarihinde başlayan bedava doğal gaz uygulaması, 31 Mayıs tarihinde sona erdi. Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hatırlanacağı üzere konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğini duyurmuştu. Yapılan bu açıklama, "Bedava doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi devam ediyor mu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte bedava 25 metreküp doğalgaz uygulamasının sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:55
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 yıl süreyle 25 metreküp doğalgaz kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından ücretsiz doğalgaz uygulamasının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Bedava doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi devam ediyor mu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          25 METREKÜP DOĞALGAZ 1 YIL ÜCRETSİZ!

          "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

        • 3

          DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?

          Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

        • 4

          AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

          Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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