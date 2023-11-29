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        Haberler Gündem Bedava doğalgaz desteği uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretsiz doğalgaz indirimi açıklaması

        Doğalgaz indirimi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretsiz doğalgaz indirimi

        Ücretsiz doğalgaz desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Söz konusu duruma ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren doğalgaz indirimine dair tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:42
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        • 1

          Ücretsiz doğalgaza dair aramalar bir kez gündem olmuş durumda. Konuyla ilişkin 29 Kasım Çarşamba günü itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasının ardından vatandaşlar; bedava doğalgaz desteği ne zaman bitiyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜCRETSİZ DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

          "Ücretsiz doğal gaz desteğimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını biz ödemiştirk. Şimdiye kadar toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk.

        • 3

          Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Katkılar sadece doğal gaz ile sınırlı değil. Farklı adlar altında elektrik ve gaz abonelerine destek verdik. Bu sadece enerji alanındaki destekler.

          Çok farklı desteklerimiz de var. Büyüyen Türkiye'nin her vatandaşımızın istifade etmesi için gayret ediyoruz. Bundan sonra da devletin kaynaklarını milletin emrine vereceğiz.

        • 4

          AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

          Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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