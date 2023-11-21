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        Haberler Gündem Bedava doğalgaz desteği bitti mi, devam ediyor mu? 2023 Ücretsiz doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli?

        Hanelere doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli?

        Kasım ayının sonlarına gelinirken doğalgaz desteği ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Karadeniz'de bulunan doğalgaz keşfinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında hanelere doğalgaz indirimi yapılacağı konusunda çok önemli açıklamalar gelmişti. Peki, ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Hanelere doğalgaz desteği devam ediyor mu? İşte, doğalgaz indirimi ile ilgili son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 16:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:04
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        • 1

          Doğalgaz desteği devam ediyor mu? Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı doğalgaz keşfinin ardından hanelere doğalgaz desteği verilmesi konusunda karar alınmıştı. Kasım ayının sonlarına yaklaşılırken ücretsiz doğalgaz indirimi ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemli açıklamalar gelmişti. Peki, doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman sona erecek? İşte 2023 doğalgaz indirimiyle ilgili son gelişmeler

        • 2

          DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

          Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

        • 3

          Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

        • 4

          AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

          Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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