İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ il genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İşte 14 Mayıs 2024 BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintileri...