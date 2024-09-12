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        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 12 Eylül İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı: Bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 12 Eylül İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 12 Eylül İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintilerini her gün kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Yapılan duyuru sonucunda hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı merak konusu oldu. İşte 12 Eylül 2024 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 01:05 Güncelleme: 12.09.2024 - 01:05
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        • 1

          Elektrik kesintisi sorgulama ekranı... AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 12 Eylül Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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