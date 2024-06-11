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        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 11 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 11 Haziran Salı günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını kendi sitesi üzerinden duyurdu. İşte 11 Haziran 2024 Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 01:43 Güncelleme: 11.06.2024 - 01:43
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        • 1

          İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Buna göre, 11 Haziran Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, "11 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 11 Haziran Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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