Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: BEDAŞ'tan Fulya'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama! - Haberler

        BEDAŞ'tan Fulya'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama

        BEDAŞ, Şişli'nin Fulya Mahallesi'nde 4 gündür yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "BEDAŞ olarak abonelerimizin enerji ihtiyacına yanıt vermek için ekiplerimizin 7 gün 24 saat esası ile çalıştığını belirtir, abonelerimize gösterdikleri anlayış için teşekkürlerimizi sunarız" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fulya'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şişli Fulya Mahallesi'nde cuma akşam saatlerinde yeraltı elektrik kablolarında yaşanan elektrik arızası nedeniyle 7 binaya 4 gündür elektrik verilemediği yönündeki iddialar üzerine BEDAŞ´tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, arızanın gerçekleştiği alanda inşaat çalışmasına ait konteynerler bulunduğundan arızaya müdahalenin mümkün olmadığı belirtildi.

        Şişli Fulya Mahallesi'nde yeraltı elektrik kablolarının patlaması nedeniyle bazı binalara elektrik verilemediği öne sürüldü. Yaşanan olaya ilişkin BEDAŞ yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        REKLAM

        "Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu bölgede yaşanan enerji sıkıntısının tek bir nedeni bulunmamaktadır. İlk olarak 15 Eylül Cuma akşamı bölgeyi besleyen trafo merkezinde yaşanan arıza nedeniyle 3 bina durumdan etkilenmiş ve ekiplerimizin müdahalesi sonucunda bölgenin hızla enerjilendirilmesi sağlanmıştır. Ardından cumartesi sabah yeni bir arıza yaşanmış ve ekiplerimiz arızanın kaynağını araştırırken abonelerimizin mağduriyet yaşamaması için geçici olarak bölgeye enerji verilmiştir. Son olarak pazar günü meydana gelen kalıcı arıza kesintisinde ise; kamusal alanda bulunan yer altı kablolarımızdaki arıza noktasının üzerinde bir inşaat çalışmasına ait konteynerler bulunduğundan, ekiplerimizin tüm gün çalışmalarına rağmen arızaya müdahaleleri mümkün olamamıştır."

        "BÖLGEDEKİ ECZANEDEN JENARATÖR TALEBİ OLMADI"

        Pazartesi günü konteyner altında bulunan kabloların iptal edilerek bölgenin başka bir hat üzerinden enerjilendirilmesi çalışmalarına başlandığının belirtildiği açıklamada, "Kesintilerden etkilendiğini ifade eden eczanenin ise ilaçlarının korunmasına yönelik tarafımıza herhangi bir jeneratör talebi olmamıştır. Kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için gece gündüz çalışan ekiplerimiz ne yazık ki zaman zaman yanlış yerlere park edilen araçlar nedeniyle arızalara müdahalede sıkıntı yaşamaktadır. Tüm bu süreçte BEDAŞ olarak abonelerimizin enerji ihtiyacına yanıt vermek için ekiplerimizin 7 gün 24 saat esası ile çalıştığını belirtir, abonelerimize gösterdikleri anlayış için teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fulya elektrik kesintisi
        #BEDAŞ
        #son dakika haberi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Habertürk Anasayfa