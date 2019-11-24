Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 24 Kasım 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler...

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1168. Sk., 1169. Sk., ONDOKUZ MAYIS Bul., YAŞAR KEMAL Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., 1121. Sk., 1122. Sk., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., URFALILAR Cd., PAZARYOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., BAHÇE YOLU Cd., PINAR Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., 1271. Sk., 1272. Sk., 1273. Sk., TALATPAŞA Mh., PAZARYOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30835-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913)

- NİŞANCA Mh., DALTABAN YOKUŞU Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI Sk., SOĞANAĞA CAMİİ Sk., SÜMBÜL SİNAN Sk., TAVŞANTAŞI Sk., YURDAKUL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31062-2077 TM)

- CERRAHPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 04:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31063-2044 TM)

- CİBALİ Mh., ALİ TEKİN Sk., BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI Sk., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., ERZAKÇI Sk., HAYDAR BOSTANI Sk., HAYDAR Cd., HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI 2. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI Sk., HAYDAR İMARETİ Sk., HAYDAR YOKUŞU Sk., KANİPAŞA Sk., KASECİ ÇIKMAZI Sk., PEKMEZCİ Sk., SALİHPAŞA Cd., TEPEDELEN ARALIĞI Sk., TEPEDELEN ÇEŞMESİ Sk., TEPEDELEN Sk., YENİ TULUMBA ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TULUMBA Sk., ŞEREFLİ Sk., ŞEYH İLAHİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31064-2005 TM)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., 1.ATA Sk., GÖKTÜRK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31140-9588 T.M.)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31144-9577 T.M.,9588 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., İMRAHOR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31136-9388 T.M.)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., ÇEŞMELER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31138-9577 T.M.)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31157-20601-20234-20188-20422-20209)

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., TAYA HATUN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31158-2794 TM)

- KÜLTÜR Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., ESRA Sk., İETT BLOKLARI YOLU Sk., NİSBETİYE Cd., SEKBANLAR Cd., YAPRAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31116-3557)

- CİHANGİR Mh., AKYOL Sk., ALÇAKDAM YOKUŞU Sk., BAŞKURT Sk., SAĞIROĞLU Sk., MEBUSAN YOKUŞU Sk., KAZANCI YOKUŞU Sk., PÜRTELAŞ Sk., SOMUNCU Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., SELİME HATUN CAMİİ Sk., KUTLU Sk., UFAK Sk., ÜLKER Sk., BOL AHENK Sk., TİMSAH Sk., MERDİVEN ÇIKMAZI Sk., AĞA ÇIRAĞI Sk., ÖMER AVNİ Mh., FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI Sk., PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ Mh., TAŞ MERDİVEN ARALIĞI Sk., HARDAL Sk., AKYOL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31118-3420)

- HACIMAŞLI Mh., HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31129-40640-28471-28570-28592-28788-29341-29342-28678-41632-41633-29606-29815-29969-29552-28553-28616-29914-29795-29551-40641-29568-40642-28634-29554-29553-28334-28386-28762-28819)

- TALATPAŞA Mh., İMRAHOR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31134-9285 T.M. )

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., BASIN EKSPRES Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31164-31420-11380-11380-12069-11928-12755-12071-12655-31956-12068-11807-11491-31958-31957-31653-31924-31168-31592-31691-31692-12082-31886-31554)

- YAHYA KEMAL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31117-9771 T.M.)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., ÖZENÇ Cd., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., HATIRA Sk., ARPAÇAY Sk., ILGAZ Sk., AKMAZ Sk., PALANDÖKEN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31165-22935,20075, 20753, 20203, 22485, 20465, 27301, 20504, 22537, 22377, 22715, 22964, 20628, 20593)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., MISIR Sk., SEDEN Sk., ÖZENÇ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31167-27292, 20125, 22914, 22936, 27239, 22564, 22247,22905)

- ATATÜRK Mh., 422. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31184-20443)

- RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI ÇEŞME Sk., HAVUZBAŞI Sk., AHMED DAVUDOĞLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31189-8512)

- MALTEPE Mh., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31191-8767)

- TOPÇULAR Mh., EDİRNEKAPI RAMİ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31193-8738)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., AŞÇILAR Sk., AYHAN IŞIK Sk., CELAL ATİK Sk., DİK BAYIR Sk., GÜL 1 Sk., MEHMETLER Sk., MERSİNLİ AHMET Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31123-3996)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31141-9285,9388 T.M.)

- TOPÇULAR Mh., UZAKÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31190-8657)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31192-8537)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31195-8807)

- DELİKLİKAYA Mh., KAHRAMAN Sk., SIRAT Sk., SAMANYOLU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31201-27251)

- FATİH Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., PAZARYOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31205-22913)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31172-9372 T.M.)

- MALTEPE Mh., FATİH ŞEHİTLERİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31217-8104)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31220-4280)

- GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31216-9401 T.M.)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31218-4278)

- AYDINLAR Mh., FATİH Mh., ATATÜRK Mh., YAYLACIK Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., İHSANİYE Mh., EDİRNE Cd.DESİ Sk., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31224-23702 23619 23079 23714 23255 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23736 23618 23637 23224 23743 23314 23601 23737 23553 23031 23580 23133 23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519 23085 23086 23353 23452 23245 23288 23738 23448 23088 23087 23467 23658 23741 23701 23246 23555 23554 23220 23668)

- YEŞİLBAYIR Mh., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., YEŞİLBAYIR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31225-20595,22144, 20453, 20807, 20811, 20789, 20994, 27572, 21629, 20549, 22616, 20078, 27922, 21533, 22864, 22147)

- SİNANPAŞA Mh., YENİHAMAM Sk., ORTABAHÇE Cd., ŞEHİT ASIM Cd., BEŞİKTAŞ Cd., MUMCUBAKKAL Sk., IHLAMURDERE Cd., LEŞGER Sk., ŞAİR LEYLA Sk., KÖYİÇİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31256-3662)

- MERKEZ Mh., SALİHPAŞA Cd., HEDEF Sk., SANAYİ Sk., UYSALLAR Sk., BEGONYA Sk., ŞİRİNLER Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31196-8825)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., SİTE 1 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31197-8837)

- ÖMERLİ Mh., DENİZ FENERİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31237-27186)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31229-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31108-29050 TM)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1294. Sk., 1295. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1298. Sk., 1299. Sk., 1300. Sk., GAZİ Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31159-28354tm-28004tm)