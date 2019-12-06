Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 6 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 10/2. Sk., 10/11. Sk., 10/12. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30734-18599)

- MİMAR SİNAN Mh., AHMET DAĞLI Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31298-25548)

- BEŞYOL Mh., ÇAMLIBEL Sk., CAMİ Sk., 1.İNÖNÜ Cd., SİTELER ÇIKMAZI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31740-11544)

- ORTAKÖY Mh., BULGURCU Sk., DEREBOYU Cd., MÜSAHİP Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31792-3440)

- GENÇOSMAN Mh., DUMLU Sk., ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL Sk., KAYNAK Sk., DUMLUPINAR Sk., ÜÇ ÇEŞMELER Sk., YEKTA Sk., SEMİZ Sk., UZAY Sk., FİLİZ Sk., ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31825-557)

- GENÇOSMAN Mh., ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ Sk., ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL Sk., DUMLU Sk., DUMLUPINAR Sk., EMİNE PARS Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., KAYNAK Sk., YEŞİLOVA Sk., YAYLA Sk., TATLISU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31826-657)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., ANADOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31897-11613)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., ANADOLU Sk., SULTAN MURAT Mh., 1.TRAKYA Sk., CUMHURİYET Mh., LEYLEK Cd., KİRAZ Sk., KARADUT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31898-11628)

- DENİZKÖŞKLER Mh., OYA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31873-21930TM 13.DP)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1439. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31919-28850 tm)

- TEŞVİKİYE Mh., HAKKI YETEN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31938-5055)

- TEŞVİKİYE Mh., HAKKI YETEN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31940-3796)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31941-4426)

- TEŞVİKİYE Mh., HAKKI YETEN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31942-3733)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31939-4053)

- KOCATEPE Mh., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31943-3297)

- HARBİYE Mh., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31946-3365)

- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31998-28419 tm)

- MERKEZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32000-28760 TM)

- YAVUZ SELİM Mh., 26/12B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32001-18594)

- ESENTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32002-28766 tm)

- GAYRETTEPE Mh., DİKİLİTAŞ Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32033-3956 3863 3179 3502 5083 3122 3760)

- DİKİLİTAŞ Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında FULYA Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32036-3828 3755 3754 3753 3752 3751)

- SANAYİ Mh., ÇARŞI Sk., GÜRBÜZ Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., BAŞAKLI Sk., ÖZNUR Sk., MİNE Sk., KALE Sk., GAMZE Sk., OKÇU Sk., OZAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32076-468)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., AKAY ÇIKMAZI Sk., ADALET ÇIKMAZI Sk., KORAY Sk., KÜLTÜR Sk., İSMAİL TAN Sk., AKIN Sk., GÜN Sk., ÜMRAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32071-25268-25741-25267)

- TOPKAPI Mh., ADIVAR Sk., ALİ BABA Sk., BİROL Sk., DR. NASIRBEY Sk., EMEK Sk., KÜRKÇÜ BOSTANI Sk., MOROVA Sk., SEFA BOSTANI Sk., SEFA HAMAMI Sk., TATLIPINAR Cd., ŞEHİT ALPAY BAŞARAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32089-2138 TM)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., BALTA ÇIKMAZI Sk., BALTA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32090-2031 TM)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32094-20964)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32095-22697)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32096-27536)

- ADNAN KAHVECİ Mh., ÇAMLITEPE Cd., KUŞTEPE Cd., DAVUT PAŞA Cd., KALKAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32106-20068)

- ADNAN KAHVECİ Mh., KALKAN Sk., ESENTEPE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32107-27056)

- MİMAR SİNAN Mh., ZÜMRÜT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32134-9918 T.M.)

- İMRAHOR Mh., PATİKA Sk., AYKIZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32139-28446- 29536)

- ÜNİVERSİTE Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32097-20138)

- ÜNİVERSİTE Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32098-21053)

- ADNAN KAHVECİ Mh., HANDE Sk., OSMANLI Cd., IHLAMUR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32108-22509)

- ÇIRPICI Mh., 1. TAŞOCAĞI (G/1) Sk., 1. TAŞOCAĞI (G/3) Sk., 74/C, ÇINAR 1 Sk., ÇINAR 12 Sk., ÇINAR 3 Sk., ÇINAR 4 Sk., ÇINAR 5 Sk., ÇINAR 6 Sk., ÇINAR 7 Sk., ÇINAR 8 Sk., ÇINAR 9 Sk., ÇINAR Sk., ÇIRPICI YOLU Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., YEŞİLYOL F ÇIKMAZI Sk., YEŞİLYOL F Sk., ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU Sk., YENİ KARAKOL Sk., TAŞOCAĞI (G/2) Sk., VELİEFENDİ Mh., 75/3A Sk., 75/3 ARA Sk., ÇAYIR Sk., ÇİMEN Sk., YENİ KARAKOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32120-1845)

- YENİKENT Mh., 601. Sk., 603. Sk., 607. Sk., 655. Sk., 660. Sk., 661. Sk., 662. Sk., 663. Sk., 664. Sk., 665. Sk., 667. Sk., 668. Sk., 669. Sk., 670. Sk., 671. Sk., 672. Sk., 673. Sk., 674. Sk., 675. Sk., 676. Sk., 677. Sk., 678. Sk., 679. Sk., 680. Sk., 681. Sk., 682. Sk., 683. Sk., 684. Sk., 685. Sk., 686. Sk., 687. Sk., 688. Sk., 690. Sk., AŞIK ŞENLİK Cd., DOĞAN ARASLI Bul., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., 666. Sk., 606. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32123-20890-21391-21584-21378-27232-21758-20930-22713-22267-21825-22228-20187-22368-22907)

- GÜRSEL Mh., ESKİ BEŞİKTAŞ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32136-9090 T.M.)

- ALTINŞEHİR Mh., KIZILIRMAK Sk., YAVUZ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32145-11176)

- IŞIKLAR Mh., ODAYERİ Mh., AĞAÇLI Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32147-9905,9843,9789,9265,9264,9263,9269,9860,9235)

- ÇINAR Mh., 5/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32161-18513)

- ALTINŞEHİR Mh., GÜLNİHAL Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32142-12538)

- ALTINŞEHİR Mh., GÜLNİHAL Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32143-12538)

- HARMANTEPE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32160-9504 T.M. İLGİLİ DEPAR)

- NİNE HATUN Mh., 157. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32163-18011)

- SÜTLÜCE Mh., UZUN BAYIR Sk., KARAAĞAÇ Cd., DUTLUK Sk., İMRAHOR Cd., POLİS Sk., FUADİYE Sk., SANDALCI KERİM Sk., ZOR BAYIR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32166-9118 T.M.)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., REYHAN 1 Sk., MİTHATPAŞA Cd., DOLUNAY 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32178-31533)

- İNÖNÜ Mh., ALAGEYİK Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32148-11866)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32167-9316 T.M.)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., TURGUTREİS 1 Sk., HALİL ÇAVUŞ Sk., BURHANBEY Sk., DEĞİRMENBAHÇE Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32180-31183)

- SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32171-9845,9092 T.M.)

- BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:10-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32172-3579)

- İSMETPAŞA Mh., GAZİ MUSTAFA KEMAL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32179-28966 TM)

- ZAFER Mh., ŞELALE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32185-31049)

- HASTANE Mh., ÇİLİNGİR Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32186-28787- 29403 - 28792 - 29468 - 29456 - 29081 - 29700 - 29319 - 29556 - 29786 - 29549 - 29548 - 29087 - 28165 - 29545 - 40628 - 29544 - 29974 - 28461 - 28273 - 29411 - 28692 - 29701 - 29744 - 29712 - 28475 - 28477 - 29546 - 29785 - 28568 - 28384- 28162 - 29252 - 29583 - 29584 - 29073 - 29816 - 29884 - 29388 - 29501 - 29502 - 29500 - 28789 - 28586- 29284 )

- TAYAKADIN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32187-40345-41095-29213-29989- 40002-41219-28948-29703-29605-28877-40003)

- SULTAN SELİM Mh., BEHÇET Sk., UÇAR Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., SULTAN SELİM Cd., AYBİKE ÇIKMAZI Sk., AYBİKE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32202-9138 T.M.)

- MERKEZ Mh., BURCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32205-9834 T.M.)

- MERKEZ Mh., EMEL Sk., ÇINAR Sk., CEYLAN Sk., GAMZE Sk., PINARALTI Sk., ECE Sk., ZARİF Sk., OSMANPAŞA Cd., GÖNÜL Sk., KARAMEŞE Sk., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32206-9321 T.M.)

- ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32175-9029 TM. 9501 T.M.)

- İZZETTİN Mh., GÖKÇEALİ Mh., KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., İSTASYON Cd., SU DEPOSU Sk., ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN Bul., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd., CANLAR Cd., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32210-23341 23032 23343 23131 23332 23413 23398 23011 23634 23034 23035 23528 23042 23339 23471 23509 23135 23450 23659 23175 23418 23516 23361 23113 23557 23581 23225 23712 23477 23156 23016 23391 23684 23691 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262 23019)

- YENİDOĞAN Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32212-8704)

- BAHÇELİEVLER Mh., ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ Cd., YİĞİT 3 Sk., TUNÇDAL YÜZATLI Sk., AÇIK Sk., VİTAEVLERİ Sk., ALİ RIZA KUZUCAN Sk., BAĞCILAR Cd., ZEKİ KARSAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32227-068- Depar 1-2-3-4-5)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., SANATKARLAR Cd., YAVUZ Sk., AHMET ÖNEY Sk., HACI PERVANE Cd., EKREM ÖZER Sk., VAKKAS Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32190-25373)

- YUNUS EMRE Mh., 1425. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32193-DİREK AKTARIMI)

- FATİH Mh., SÜLÜN Sk., HASİPPAŞA Cd., GELİŞİM Sk., AKASYALAR Sk., YEŞİLPINAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32201-25960)

- MERKEZ Mh., CENDERE Cd., SELAMET Sk., ERSEVEN Sk., HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32204-9303 T.M.)

- KARAGÜMRÜK Mh., NEYZENLER Sk., NİYAZİ MISRİ Sk., PROF. NACİ ŞENSOY Cd., REDİF Sk., SARMAŞIK ÇIKMAZI Sk., SARMAŞIK Sk., SOFALI ÇEŞME Cd., VİRAN ODALARI ARALIĞI Sk., VİRAN ODALARI Sk., YUSUFAĞA Sk., YUSUFAĞA ARALIĞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32209-2052 TM)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., TURUNÇ Sk., KÜMBET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32230-28555-28554-29096-29488)

- YENİDOĞAN Mh., 58 BULVAR Cd., GÖKALP Mh., 52 Sk., 54/9 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32214-1707 )

- CENNET Mh., AYDIN Sk., HÜRRİYET Cd., YEŞİL YUVA Sk., TUNÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32215-11661)

- İHSANİYE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32232-23077)

- KUŞTEPE Mh., KARKUYUSU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32233-9761 T.M.)