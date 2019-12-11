Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 11 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- MİMAR SİNAN Mh., ZÜMRÜT Sk., BALCI Sk., SERGEN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31307-25291)

- ADNAN KAHVECİ Mh., BAĞLIK Cd., HASBAHÇE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31876-21398)

- NAMIK KEMAL Mh., AKDENİZ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32024-18069)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32276-25022-25033)

- TOMTOM Mh., CAMCI FEVZİ Sk., KARABAŞ KUYU ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32264-3030)

- ÇOBANÇEŞME Mh., AYNALI Sk., BİLLUR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32302-31580 TM DP 16)

- FİRUZKÖY Mh., ALİ GÜLMEZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32337-20974)

- İNÖNÜ Mh., 30/11A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32347-18701)

- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-174 Sk., G-173 Sk., G-185 Sk., G-184 Sk., UĞUR MUMCU Cd., G-132 Sk., G-131 Sk., G-116 Sk., G-115 Sk., G-114 Sk., G-125 Sk., G-130 Sk., G-129 Sk., G-128 Sk., G-127 Sk., G-120 Sk., G-117 Sk., G-119 Sk., G-81 Sk., G-82 Sk., G-59 Sk., G-183 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32368-27557-21309-21672-20148)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1476. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32312-28850 tm)

- YENİ MAHALLE Mh., İNÖNÜ Cd., ATILGAN Sk., ŞEHİT AYHAN KOCAMAN Sk., 4.ŞEN Sk., 1.ER Sk., ANKARA Sk., DÜZ Sk., ARA-3 Sk., 4.PINAR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32380-11634)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., CELİLDAĞ Cd., MAVİ Sk., TİMURLENK Sk., 3.ERGUVAN Sk., ERTUĞRUL Sk., 3.NAMIK KEMAL Sk., ÖNER Sk., BAYAR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32389-11633)

- HAVAALANI Mh., GAZİPAŞA Sk., GAZİ EMİR Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32402-18209)

- GENÇOSMAN Mh., GEÇİT Sk., MANOLYA Sk., YAYLA Sk., YEŞİLOVA Sk., PINAR Sk., ŞEBBOY Sk., YÖNETİCİ Sk., MEHMETÇİK Sk., SARDUNYA Sk., KAYNAK Sk., İMECE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32359-588)

- GENÇOSMAN Mh., YETKİN Sk., MERA Sk., MEHMETÇİK Sk., MADALYA Sk., AYAZ Sk., YOLCU Sk., ULUS Sk., YÖNETİCİ Sk., ŞEBBOY Sk., SARDUNYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32358-638)

- CENNET Mh., MİMAR SİNAN Cd., HÜRRİYET Cd., ŞEHİT ŞENOL ERGUN Sk., 2.ORHAN GAZİ Sk., 2.YAVUZ SELİM Cd., GENÇ OSMAN Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., BEYAZIT Sk., 603. Sk., TEVFİK FİKRET Sk., YENİ MAHALLE Mh., 1.SEL Sk., SALİH TAMCI Sk., 5.ENGİN Sk., İNÖNÜ Cd., KÜME Sk., ARA-2 Sk., 1.ER Sk., YEŞİLOVA Mh., 4.SELVİ Sk., 3.GAZİ Sk., DUMLUPINAR Cd., KOCATEPE Sk., 2.ŞANLI Sk., CUMHURİYET Mh., YASEMİN Sk., HANIMELİ Sk., AKKAVAK Sk., BÜYÜK KARTOPU Sk., TURUNÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32384-11425-11631-11654-11060-11047-11655-11624-11634)

- YENİ Mh., NURULLAH BALDÖKTÜ Cd., NAR Sk., KAMURAN Sk., ŞİRİN Sk., SÜMBÜL Sk., KARANFİL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32413-25128)

- CENNET Mh., BARBAROS Cd., KUYULU Sk., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32383-11671)

- CUMHURİYET Mh., AKKAVAK Sk., BÜYÜK KARTOPU Sk., TURUNÇ Sk., HANIMELİ Sk., YASEMİN Sk., İNÖNÜ Cd., YENİ MAHALLE Mh., ARA-2 Sk., 1.ER Sk., KÜME Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32387-11624)

- DENİZKÖŞKLER Mh., FİLİZ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32395-21930TM 11.DP)

- GÜMÜŞDERE Mh., AMBAR Sk., HATİP Sk., UĞUR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32423-)

- ÖMERLİ Mh., DERSAADET Sk., AYNALI Sk., RİSALET Sk., OKUL ÇIKMAZI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32460-20124, 27534)

- GÜNEŞLİ Mh., SAKARCA Sk., KİRAZLI Cd., YILMAZ Sk., FIRINLI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32479-31877)

- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32457-4264)

- DELİKLİKAYA Mh., CUMA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32463-27251)

- OSMANGAZİ Mh., 2662. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32430-21826)

- OSMANGAZİ Mh., 2662. Sk., GÜFTE Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32431-20061)

- OSMANGAZİ Mh., 2662. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32434-21507)

- OSMANGAZİ Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32435-20637)

- OSMANGAZİ Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32436-20920)

- OSMANGAZİ Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32437-21716)

- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32456-4074-4114)

- HÜRRİYET Mh., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., ATATÜRK Cd., ÇAM Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32484-31137)

- SARIGÖL Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32495-28630 TM)

- SARIGÖL Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32498-28393 TM)

- SAKARYA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32499-28773 TM)

- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32501-29580 tm)

- ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., DAVUT PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32518-22445)

- ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., DAVUT PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32523-22403)

- ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., DAVUT PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32524-22403)

- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32528-28096 TM)

- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32530-28799 TM)

- CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., SİNANPAŞA Mh., BEŞİKTAŞ Cd., HAYRETTİN İSKELESİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32541-3298-3750-3926)

- ADNAN KAHVECİ Mh., DAVUT PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32527-22428)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32532-29068 tm)

- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., KESTANELİK Sk., MELİKŞAH Sk., AKAR Cd., TANYOLU Sk., KUTLUBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32543-3252-3214-3964)

- VELİEFENDİ Mh., ÇİMEN Sk., SÜMER Mh., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32565-1845)

- ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32574-9457 T.M.)

- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32552-1442)

- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32553-1442)

- ZEYTİNLİK Mh., CUMHURİYETÇİ Sk., FİŞEKHANE Cd., İZCİ Sk., MİLLİYETÇİ Sk., SPORCU Sk., YAKUT Sk., YAKUTLU Sk., ATAKÖY 1. KISIM Mh., YENİ FİŞEKHANE Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32554-1831)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32570-9729 T.M.)

- GÜRSEL Mh., ARANIR Sk., DENİZMEN Sk., GÜFTE Sk., SEREN Sk., ÇIKRIK Sk., AKMAN Sk., AYNUR Sk., IŞIKLI Sk., FESTİVAL Sk., KAĞITHANE Cd., SARP Sk., YENER Sk., ŞENLİK Sk., BAHÇELER Cd., ÇEVREM Sk., ESENLİK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32576-9167 T.M.)

- ESENTEPE Mh., HARMAN 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32580-9459 T.M.)

- ESENTEPE Mh., HARMAN 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32581-9459 T.M.)

- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32587-29105)

- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., SAKARYA Cd., NECATİ KALFA Cd., HÜSEYİN AVNİ AKTARMA Cd., RUMELİ Cd., RÜZGARLI BAHÇE Sk., BEDRİ RAHMİ Sk., HAYRAT Sk., DENİZKENT Sk., SÜMEYYE Sk., FELEK Sk., ÖZBEK Sk., YAYLA Sk., OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK Sk., YEŞİLKENT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32582-25978-25090-25040-25039-25038-25091-25037-25036-25035-25167-25180-25216-25339-25294)

- NENEHATUN Mh., İSLAMBEY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32588-28629)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32572-9228 T.M.)

- ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32589-28817-29211-29430-29431)

- SEYRANTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32575-9449 T.M.)