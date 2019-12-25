Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 25 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- ESENTEPE Mh., TAŞOCAĞI DİKYOL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:00-03:00 saatleri arasında Direk aktarımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33635)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 9581 T.M. ,9800 T.M. BAKIM YAPILACAĞINDAN DOLAYI TADİYE TAŞIMA İŞLEMİ süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33650)

- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 28446 TM'DE BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33667)

- HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-01:10 saatleri arasında 28466 TM'DE KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33666)

- BOLLUCA Mh., MAVİGÖL Mh., HİCRET Mh., İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-03:10 saatleri arasında 28446 TM'DE BAKIM ÇALIŞMASI.İŞ BİTTİ MANEVRA YAPILARAK ESKİ HALİNE ALINMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33668)

- TAHTAKALE Mh., BABADAĞ Sk., BAYRAK Sk., ÇAMLIDERE Sk., DEYİM Sk., EMNİYET Sk., SİMGE Sk., MEHMETÇİK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında TM Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33530)

- YEŞİLKENT Mh., G-720 Sk., G-14 Sk., G-701 Sk., G-702 Sk., G-700 Sk., G-746 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22794TM 1.DP - AG HAVAİ HAT BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33506)

- DENİZKÖŞKLER Mh., DİLAVER Sk., PANTER Sk., YARASA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında GERİLİM DÜŞÜMÜNDEN DOLAYI YÜK AKTARILMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33478)

- MAVİGÖL Mh., YEMENİ Sk., BOLLUCA Mh., YÜCETEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG Direk Aktarımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33571)

- İMRAHOR Mh., AKYAYLA Sk., MUAZZAM Sk., YEKTA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG Direk Aktarımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33580)

- ALTINŞEHİR Mh., KÜBRA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında 20191114023 EBYS ile bülten bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33501)

- KOCATEPE Mh., 26. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 8097 TM - SCADA ÇALISMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33194)

- LEVENT Mh., ALTZEREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33424)

- GÖZTEPE Mh., ORUÇ Sk., ORMAN Sk., OZAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 31606 TM DP 4 ve DP 6 ' da AG Havai Hat Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33641)

- İNÖNÜ Mh., 26/9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18589 TM - YATIRIM ÇALISMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33485)

- DEMİRKAPI Mh., SARMAŞIK Sk., GELİNCİK Sk., AKŞEMSETTİN Sk., YONCA Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında 31812 TM'de Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33581)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 6/A Sk., 8/5A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18547 - HAVAİ HAT REVİZYON ÇALISMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32811)

- LEVENT Mh., ALTZEREN Sk., EBULULA MARDİN Cd., KRİZANTEM Sk., ÜLGEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33425)

- AKAT Mh., ÖZTÜRK Sk., SİTE Sk., ŞEHİT ERDOĞAN İBAN Sk., MAYA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33422)

- AKAT Mh., MADEN Sk., ÖZTÜRK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33423)

- MİMAROBA Mh., UĞUR MUMCU Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., TÜRKOBA Mh., MANOLYA 4 Sk., GÜLLÜCE Sk., MORSALKIM Sk., BAĞLAR 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 24403 - 24295- 24383 TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33648)

- PINARTEPE Mh., ORHANGAZİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22465TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33524)

- PINARTEPE Mh., NEFER Sk., AVRUPA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22182TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33536)

- PINARTEPE Mh., AVRUPA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22448TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33537)

- TURGUT REİS Mh., ANADOLU Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18227 TM - BOX ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33175)

- AKÇABURGAZ Mh., 3109. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 21518TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33597)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., PİRİ REİS Cd., BATTALGAZİ Mh., MEHTAP Sk., ÇAMLIBEL Sk., ARALIK Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22639TM ile 22723TM BECAYİŞ süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33564)

- AKÇABURGAZ Mh., 3049. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 21678TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33596)

- AKÇABURGAZ Mh., 3109. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 27962TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33598)

- AKÇABURGAZ Mh., 3057. Sk., HADIMKÖY YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22944TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33599)

- FATİH Mh., LEYLEK Sk., HASTANE Cd., GÜNGÖRDÜ Sk., PINARBAŞI Sk., BILDIRCIN Sk., KEKLİK Sk., NUH Sk., ÜVEYİK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG TESİS YENİLEME süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33291)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., DEDEOĞLU Sk., TÜRKER Sk., RAKKAS Sk., BOTANİK BAHÇE Sk., BATI ÇEŞME Sk., YASA Sk., PAPATYA Sk., BORDO Sk., DOĞU ÇEŞME Sk., TABAN DERE Sk., ÜZGÜNLER Sk., GÖKBEN Sk., GÜRLER Sk., MUCİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG -Tesis çalışması (Ekonomik ömrünü tamamlamış AG direklerin yenilenmesi) süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33323)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1439. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında havai hat yenileme süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33443)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33491)

- TELSİZ Mh., 85/4 Sk., 85/4C Sk., 85/4D Sk., 85/4E Sk., ASIM KAZANCIGİL Cd., BALIKLI YOL Sk., GELİNCİK Sk., GÜL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında 1709 bakım calışması yapılacaktır süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33632)

- İZZET PAŞA Mh., SUSAM Sk., ÇINAR 1 Sk., OKUL ARKASI Sk., YENİ YOL Cd., LALE 1 Sk., DENİZ Sk., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., FİLİZ Sk., FIRIN ARKASI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9647 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33611)

- EMNiYETTEPE Mh., HALİT BİN VELİD Cd., SIĞINAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9114 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33617)

- CİBALİ Mh., ATATÜRK Bul., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., FİL YOKUŞU Sk., YEŞİL TULUMBA Sk., ZEYREK Mh., ATATÜRK Bul., ZEYREK MEHMETPAŞA Sk., İTFAİYE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında 2271 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33231)

- MERKEZ Mh., ÇOKÜNLÜ Sk., DOĞANBEY Cd., MİMAR SİNAN Cd., MECİT Sk., GENÇ OSMAN Cd., BAĞLAR Cd., İKBAL Sk., TAYFUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bildirimli bakım programı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33532)

- ŞEMSİPAŞA Mh., 48. Sk., 49. Sk., 42. Sk., 42/1. Sk., 44. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 51/1. Sk., MARAŞ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında SAHA DAĞITIM PANOSU MONTAJI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33340)

- ATİKALİ Mh., MUTAF ÇIKMAZI Sk., MEHMET DEDE Sk., MEHMETAĞA CAMİİ Sk., SARAYAĞASI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 2206 TM DEPAR 4 BOX ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33462)

- CUMHURİYET Mh., KÖROĞLU Sk., TABYA Sk., MADEN Mh., KİLYOS.. Cd., PTT EVLERİ Mh., CAMİİ. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında AG HAVAİ HAT AKTARIMI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33460)

- FERAHEVLER Mh., TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında TRAFO MERKEZİ BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33555)

- FEVZİPAŞA Mh., ERDOĞAN Sk., YÜREK Sk., GÜLBAĞLAR Sk., KINALI KAVŞAĞI Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 25572 nolu TM'de yapılacak bakım onarım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33657)

- HAMİDİYE Mh., SEVGİ Sk., SÖYLER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9581 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33605)

- HAMİDİYE Mh., SEVGİ Sk., KAHVECİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9800 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33607)

- YENİKÖY Mh., SAHİL Cd., NURTEPE Sk., NAR Sk., LALAPAŞA Cd., GÜRGENLİK Sk., ACARKAN Sk., NAZ Sk., MADEN YOLU Cd., ORMANCI Sk., SELVİ Sk., ÖZYUVA Sk., SAKA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-15:00 saatleri arasında 28876 TRAFODA AG PANOSU DEĞİŞECEK süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33665)

- SAHİL Mh., ÇAYIRLI Sk., KOCATEPE Cd., GÜNAY Sk., KUŞKALE Cd., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında 21755-27296TM - KET ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33513)

- ORTAKÖY Mh., ŞIRACI Sk., REŞATAĞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında SDP BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33362)

- GÜLTEPE Mh., 1002. Sk., 1003. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., REYHAN Cd., SALİHLİ Sk., SAYGI Sk., SEKMAN Sk., ŞAHİNLER Sk., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında TM BOXA ALINACAK süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33583)

- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33492)

- CANKURTARAN Mh., TAYAHATUN Sk., HOCAPAŞA Mh., ERDOĞAN Sk., EBUSSUUD Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında 2109 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33232)

- CİHANGİR Mh., GÖÇER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında BAX PANO KONMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33349)

- CİHANGİR Mh., GÖÇER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında BAX PANO KONMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33407)

- FATİH Mh., HANÇER Sk., KAFKAS Sk., KALE Sk., KAKTÜS Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında 31445 TM'de Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33585)

- TAHTAKALE Mh., BEL Sk., ÇAĞDAŞ Sk., HAYAT Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., PETROL Sk., SERVİS Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında ŞAHİNTEPE Mh., 2204. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., MEVLANA Cd., KAĞAN Sk., AŞIK VEYSEL Cd., ZAFER Sk., DUYGUNAY Sk., DUYGUN Sk., DERVİŞ Sk., DİYAR Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında TM Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33535)

- TELSİZ Mh., ÇİĞDEM Sk., KARANFİL Sk., ZAMBAK Sk., MANOLYA Sk., LEYLAK Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., NERGİS Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında 1907 bakım çalışması yapılacaktır süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33634)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., KARANFİL Sk., KÜÇÜK NERGİS Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:45-13:15 saatleri arasında 1318 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33298)

- AKAT Mh., AÇELYA Sk., AKASYA Sk., GELİNCİK Sk., LAVANTA Sk., NİLÜFER Sk., YASEMEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33428)

- AKAT Mh., AÇELYA Sk., AKASYA Sk., GELİNCİK Sk., LAVANTA Sk., NİLÜFER Sk., YASEMEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33429)

- AKAT Mh., GELİNCİK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33426)

- PINAR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında TRAFO MERKEZİ BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33556)

- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33493)

- GENÇOSMAN Mh., DAMLA Sk., DOĞANBEY Cd., MUSTAFA YAŞAR Cd., DEMİRAY Sk., DERYA Sk., EMİNE PARS Sk., MEKTEP Sk., DÜLGER Sk., DUMLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bildirimli bakım programı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33533)

- FATİH Mh., İZCİ Sk., İKBAL Sk., İSTİKLAL Sk., IRMAK Sk., İNAN Sk., İĞDE Sk., CAMİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında 31441 TM'de Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33591)

- KARTALTEPE Mh., AHMET DOĞAN YILMAZ Sk., AHU Sk., AYDIN YUVA Sk., BAŞARI Sk., MEHMET SAİT Sk., OLGUNLAR Sk., PELİNLİ Sk., KOŞUYOLU Cd., TERAKKİ ARALIĞI Sk., TERAKKİ Cd., TEZ Sk., YAVUKLULAR Sk., OSMANİYE Mh., ÇIRPICI KOŞUYOLU Sk., SUGÖZÜ Sk., SUNA Sk., OSMANİYE YOLU ÇIKMAZI Sk., İNCİRLİ YOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında 1623 BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33299)

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., BANKACILAR Sk., BÜYÜK POSTANE Cd., FINDIKÇI REMZİ Sk., HANIMELİ Sk., POSTANEYANI Sk., RAHVANCI Sk., SULTAN HAMAMI Cd., VAKIF HANI Sk., ZAHİRE BORSASI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında 2013 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33233)

- TELSİZ Mh., ASIM KAZANCIGİL Cd., ORKİDE Sk., SEYİTNİZAM Mh., BOSTAN Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., OKUL Sk., SEYİTNİZAM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında 1702 bakım calışması yapılacaktır süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33636)

- BEŞYOL Mh., BİRLİK Cd., FABRİKALAR Cd., KARADENİZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:30-19:00 saatleri arasında APARAT DEĞİŞİMİ BAŞLIK MONTAJI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33601)

- KÜÇÜK AYASOFYA Mh., AKSAKAL Sk., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 16:00-17:00 saatleri arasında 2068 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33234)