31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 31 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418963)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 1658., 2.YOL, 3.YOL, 4.YOL, 5.YOL, 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL, ISISO sk, 12. yol,13.yol 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420367)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 11.YOL, 13.YOL, 12.YOL, sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420377)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2143., KIŞLA, MATBAACILAR, VEYSEL KARANİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420366)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., 97., ATATÜRK, RUMELİ sk 11:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420365)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 205., 206., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 330., 331., 358., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420364)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1043., ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 343., 379., 380., 381., 382., 383., 384., CİHANGİR, ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 15. sk / ORUÇREİS mah 535. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420349)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419497)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ŞEHİT NACİ ÇAKAR sk 19:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419388)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420347)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420348)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250.1332 sk, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk 11:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420463)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk 01:00-02:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419569)
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