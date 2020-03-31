Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 31 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418963)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 1658., 2.YOL, 3.YOL, 4.YOL, 5.YOL, 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL, ISISO sk, 12. yol,13.yol 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420367)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 11.YOL, 13.YOL, 12.YOL, sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420377)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2143., KIŞLA, MATBAACILAR, VEYSEL KARANİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420366)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., 97., ATATÜRK, RUMELİ sk 11:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420365)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 205., 206., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 330., 331., 358., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420364)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1043., ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 343., 379., 380., 381., 382., 383., 384., CİHANGİR, ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 15. sk / ORUÇREİS mah 535. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420349)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419497)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ŞEHİT NACİ ÇAKAR sk 19:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419388)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420347)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420348)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250.1332 sk, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk 11:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420463)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk 01:00-02:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419569)