Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 25 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah BAŞVEKİL, DENİZ ABDAL CAMİİ, DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ, DERVİŞPAŞA, GASPIRALI, GÜNAYDIN, HACAMATÇI, HADİ HÜN, KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA, NECİP ASIM, TURGUT ÖZAL MİLLET, İBRAHİM ÇAVUŞ sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411552)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 226. sk / NAMIK KEMAL mah 1., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 2., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 3/1., 30., 31., 33., 34., 5., 6., 7., 8., 9., NAMIK KEMAL sk / TURGUT REİS mah 524. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412715)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2206., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KOTA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAMANYOLU, TEPE, İSKETE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2413197)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2413800)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, AKDENİZ, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, EFE, EZGİ, GAZİ, GİRDAP, HAVZA, KALKAN, KILIÇ, PAMİRA, PIRIL, RÜYA, SAHRA, SEMA, YOSUN, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN sk / OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah 2673., BOSTAN, BURCU, CEVİZ, DIŞBUDAK, FINDIK, GAZİ, HARMAN, KAVAK, KESTANE, KÖROĞLU, NİSA, SELVİ, SIĞLA, ÇAM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415004)