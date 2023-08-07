Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre 7 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. 7 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanılan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlandı. Son dakika duyurusunun ardından "İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanılan ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 7 Ağustos 2023 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi...