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        Haberler Yaşam Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda seramik fırınları bulundu

        Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda seramik fırınları bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında seramik fırınları bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:13
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        Beçin Antik Kenti'nde seramik fırınları bulundu
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        Muğla bölgesinin en önemli ören yerleri arasında bulunan ve yıl boyunca kazı çalışmaları sürdürülen Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde, tarihi niteliği olan eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

        Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentte, kazı heyeti başkanı Kadir Pektaş ve ekibi tarafından çalışmalar yürütülüyor.

        Pektaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yapılan arkeolojik kazılarda seramik fırınların bulunduğunu belirterek, "Böylece beylikler döneminde Anadolu'da çini ve seramik üretiminin yapıldığı yerler arasında Beçin'in de bulunduğu kanıtlanmış oldu. Menteşeoğulları'nın başkentliğini yapan ve Osmanlı döneminde yerleşimin devam ettiği Beçin'de ortaya çıkarılan seramik fırınları koruma altına alındı" dedi.

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        #Beçin Antik Kenti
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